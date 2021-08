Beyoncé cultiva maconha em fazenda para ‘combater estresse’

A cantora Beyoncé fez revelações acerca de sua relação com a maconha, declarando que cultiva a erva em sua fazenda, e que costuma fazer uso do canabidiol (CBD) para minimizar o estresse e a insônia.

Em conversa com a revista Harper’s Bazaar, ela chamou seus hábitos de “rituais positivos”, e explicou que eles iniciaram durante a quarentena.

– Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei os benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação – afirmou a celebridade.

Beyoncé disse ainda que espera que seus filhos sigam o seu exemplo.

– Encontrei propriedades curativas no mel que beneficiam a mim e a meus filhos. E agora estou construindo uma fazenda de maconha e mel. Eu até tenho urticária no meu telhado! E estou tão feliz que meus filhos terão o exemplo desses rituais de mim.

A cantora contou que sua filha, Blue Ivy, de 9 anos, já faz uso de misturas cultivadas em sua fazenda, como o mel.

– Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz.

Jay Z, marido da cantora, é considerado o maior produtor de maconha da Califórnia (EUA). Em 2020, o rapper lançou a marca Monogram, com produtos derivados do CBD. Já em janeiro de 2021, o músico criou um fundo de investimento de 10 milhões de dólares (R$ 51 mil) para financiar pequenas empresas do setor de cannabis.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Instagram