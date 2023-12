Beyoncé faz passagem surpresa por Salvador para divulgar filme

A cantora Beyoncé fez uma passagem relâmpago por Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (21) para um evento de pré-estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé, obra cinematográfica sobre a turnê homônima da artista. A visita surpresa foi cercada de especulações e se concretizou com a aparição da cantora para um público de cerca de 1 mil pessoas na capital baiana.

A expectativa sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil foi assunto nas redes sociais desde o início da noite desta quinta, quando comitivas e comboios foram vistos por Salvador. Na sequência, a cantora publicou a imagem do cavalo prateado, símbolo da Renaissance Tour, saindo de um avião.

A Guarda Civil de Salvador também entrou na brincadeira e publicou um vídeo no qual agentes apareciam fazendo a escolta da artista. Na legenda, o órgão afirmou que fazia a segurança de Beyoncé. A confirmação da presença da estrela do pop em solo brasileiro aconteceu quando ela surgiu com uma roupa brilhante no palco do Centro de Convenções da capital baiana.

Para que a surpresa se concretizasse, fãs da cantora foram convidados para uma sessão de cinema para assistirem ao filme da turnê, que teve pré-estreia nesta quinta-feira, no Shopping da Bahia, em Salvador. Após a exibição, o grupo seguiu para uma festa exclusiva para convidados, que foi onde a artista apareceu.

No palco do evento, Beyoncé falou apenas por alguns minutos e disse que era muito importante para ela estar na Bahia. Após a aparição no Brasil, a artista modificou a biografia em uma rede social, acrescentando “Salvador, Bahia, Brazil”.

– Queria que vocês [a Bahia] fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia – declarou.

Após a passagem meteórica pelo Brasil, a cantora norte-americana deixou a capital baiana na madrugada desta sexta (22) em um jatinho e retornou para os Estados Unidos. Essa foi a segunda vez que a artista veio para Salvador. Em 2010, ela fez um show no Parque de Exposições.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais