Beyoncé lança teaser do clipe de ‘I’m That Girl’, do álbum ‘Renaissance’

Beyoncé liberou nesta sexta-feira, 12, um teaser do clipe da música I’m That Girl, do álbum Renaissance, com imagens inéditas. A cantora aparece com um tipo de armadura metálica e, em um breve trecho, está na cozinha fritando um ovo que ela quebra em seu próprio corpo. Depois, a diva pop vai para um bar que tem um fundo espelhado que já foi visto na sessão de fotos divulgadas.

Além disso, o site oficial da cantora foi atualizado com novas fotos promocionais que remetem ao que foi mostrado no vídeo, que está disponível no YouTube. A data de lançamento da produção completa ainda não foi divulgada.

O disco Renaissance, lançado em 19 de julho, é a sétima obra sonora na discografia da artista e tem feito sucesso nos charts de todo o mundo. Sendo o disco mais vendido nos Estados Unidos em sua semana de lançamento, a produção também conseguiu o primeiro lugar de canção mais tocada no país, com a faixa Break My Soul.

Enquanto os fãs aproveitam as 16 faixas do álbum, a intérprete de Church Girl vem fazendo cada vez mais suspense em relação aos visuais de Renaissance, que é a primeira parte de uma trilogia confirmada por Beyoncé nos encartes do disco na versão física. A obra surge após mais de seis anos desde Lemonade, sexto álbum de estúdio.

Fonte: R7/Foto: Divulgação