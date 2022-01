Bia Haddad leva Brasil às semifinais de duplas no Aberto da Austrália

Brasilieira e cazaque Danilina voltam à quadra nesta quarta-feira (26)

A career breakthrough for 🇰🇿 Anna Danilina & Beatriz Haddad Maia 🇧🇷



They defeat Rebecca Peterson & Anastasia Potapova 4-6 7-5 6-3 to reach the doubles semifinals.



#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/bv0H4R8Ewd— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022

No próximo duelo, Haddad e Danilina enfrentarão as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, velhas conhecidas: no último dia 15, a dupla asiática foi derrotada pela parceria Brasil-Cazaquistão na semi do WTA 500 de Sidney, vencido dias depois por Haddad e Danilina.

“Agora é o momento da gente buscar o nosso melhor, de se expor, de enfrentar nossas emoções e de focar no nosso jogo. As adversárias são experientes e entrosadas, um pouco diferente das meninas que enfrentamos hoje, então é seguir desfrutando e estar sempre competitiva, que acho que é o que está fazendo a diferença”, analisou Haddad após a vitória, a oitava consecutiva ao lado de Danilina desde o início da temporada.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro