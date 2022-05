Bianca Andrade fala sobre beijos em João Guilherme: “quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou”

Bianca Andrade, de 27 anos, famosa por sua marca como Boca Rosa, se pronunciou após o perfil no Instagram chamado ‘Gossip do Dia’, noticiar que ela e o ator João Guilherme, de 20 anos, teriam trocado beijos em uma festa. “EXCLUSIVO: Bianca e Joao Guilherme ficaram, ontem, numa balada em São Paulo! Shippo a amizade dos dois, mas shippo as beijocas também!’, dizia a publicação.

A ex-BBB desabafou a respeito do assunto em seu Twitter na noite desta sexta-feira (27). “Bom, depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa: sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou”, começou ela.

A influencer digital está solteira desde abril, quando terminou o seu relacionamento com o youtuber Fred, com quem ela tem um filho, Cris, de 10 meses. “Trabalho igual uma doida pra ter a liberdade de fazer o que me diverte. É isso, neneins”, completou ela.

Mas a notícia não foi bem recebida pelos internautas, que teceram duras críticas aos dois, principalmente a João Guilherme por causa da diferença de idade. “Fico meio assustada com o “poder de sedução“ desse jovem kkkkk”, escreveu uma seguidora. “Hummm, do nada um mucilon”, disse outra. Os comentários negativos continuaram aos montes: “um mulherão desse com esse menininho” e “o que o povo vê nele”, foram apenas alguns exemplos.

Em razão da enxurrada de ofensas que o cantor tem recebido, ele fez um post indignado em seu Twitter. “Vocês da internet atacam a aparência de todo mundo, o tempo inteiro. ‘Ele é feio’ ou ‘não sei o que veem nele’, entre outros… tipo (?). 2022 mano, esse assunto já foi abordado diversas vezes e parece que ninguém sabe ler. TE MANCA. Parem”, começou o artista.

“E toda vez as mesmas frases postadas por vocês kkk, forçando meme até umas horas. Tu não precisa entender como a mágica acontece, é só aceitar ou se achar ruim morde as costas que passa, sei lá”, finalizou ele. Apesar da resposta dos famosos, esse assunto continua rendendo em suas redes sociais.

Fonte: R7/Foto Destaque: Montagem de Bianca Andrade e João Guilherme. Reprodução/Instagram.