Bianca Furtado se apresenta e show na cidade de Castanhal

Cantora paraense Bianca Furtado, realiza show neste domingo, 13, na cidade de Castanhal no Pará, onde vai levar todo o seu carisma, voz e presença de palco em um evento que vai animar a população da cidade, com muita música pop e ritmos regionais que não deixam ninguém parado. Ao seu estilo próprio e muito requisitado no Pará, a cantora promete um domingo inesquecível.

“Vamos cantar, dançar e curtir muito esse domingão ao som de muito carimbó e ritmos que o povo paraense ama de paixão, vou entregar tudo, vai ser contagiante a energia, a gente merece se divertir, passamos por coisas muito difíceis, esses momentos de descontração são essenciais para nossas vidas”, comenta a cantora.

O talento de Bianca Furtado ganhou incentivo e reconhecimento através das oficinas nas quais participou como aluna, onde seus professores ficaram encantados com o seu tom de voz e atuação de palco, onde desde ali, incentivaram a artista a se profissionalizar, pois talento ela tinha de sobra: “Eu sempre gostei muito de música, fiz várias formações e cursos pra me aprimorar, mas dessa vez que meus professores me incentivaram, foi assim, uma certeza que eu poderia enfim viver de música, pois sabemos que não é algo fácil, e aí me dediquei cada vez mais”, recorda ela.

No mesmo curso que a fez mudar de ideia quanto ao seu futuro musical, Bianca começou a se aprofundar nos estudos e nas musicalidades da Música Popular Paraense (MP), onde conheceu suas origens, instrumentos, passos e estilos que a fizeram adotar este universo como suas raízes musicais.

Com 15 anos, a jovem adolescente passou a integrar o Coral de Santa Cecília, no colégio Santo Antônio, junto de sua mãe, Maria Furtado, que era regente do majestoso coral. Ao percorrer um caminho de muitas conquistas na música, Bianca resolveu em 2007, que iria tentar seguir a carreira solo, com suas composições autorais, covers e interpretações que a levassem ao crescimento pessoal e profissional enquanto cantora. A ousadia deu certo, e a artista passou então a ser convidada para integrar diversas bandas de baile e bandas locais.

Seu repertório perpassa pela MPP com pegadas também da música Pop nacional e internacional, que também são assinaturas do estilo autoral da cantora, que ganha destaque por sua singularidade nos palcos e voz arrebatadora que conquista multidões: “Cada artista tem a sua assinatura né, e eu como sempre amei música pop e em um determinado momento da minha vida eu passei a conhecer a Música Popular Paraense e me encantei mais ainda, por que todo paraense sem dúvida curte esse estilo tão bonito e dançante”, comenta a cantora que já possui um DVD lançado no ano de 2011, com a presença de artistas convidados da música local.

Ao longo do período de pandemia da covid-19, Bianca Furtado buscou se reinventar e não quis ficar parada nas suas produções não, a cantora fez diversas lives com o intuito de manter a carreira sempre aquecida, e claro, com o objetivo também de levar alegria para as pessoas que estavam vivendo um momento tão tenso em escala global: “As lives foram sim uma forma de manter a carreira em dia, mas sem dúvida o principal motivo era o de levar uma descontração pra população paraense que vivenciava um caos”, recorda.