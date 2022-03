Biblioteca Arthur Vianna faz parte das 149 bibliotecas públicas no ambiente digital

Inaugurada oficialmente no dia 25 de março de 1871, A Biblioteca Pública Arthur Vianna considerada a segunda maior biblioteca pública da região Norte, agora está no ambiente digital. A fundação cultual do Pará (FCP) em parceria com a Tocalivros juntamente com a Recode, uma ong que busca ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da tecnologia, disponibilizaram bibliotecas digitais para 149 bibliotecas públicas municipais parceiras, dentre elas a biblioteca Arthur Vianna, que é um espaço de grande importância da FCP.

O objetivo da biblioteca digital é proporcionar novas experiencias de leitura a todos os usuários de maneira simples e inovadora.

A Tocalivros é a principal plataforma de audiolivros do Brasil que produz, distribui, comercializa e reproduz livros em áudios. Os ouvintes tem mais de mil audiolivros como opção para escultar pelo computador, celular ou tablet. No acervo, é possível encontrar títulos de diversos generos e gostos, além de cursos, palestras, podcasts e muito mais.

Os audiolivros é uma oportunidade de aproximar os não-leitores e também uma alternativa para quem já gosta de ler e gerar acessibilidade para deficientes visuais. Os livros são narrados na íntegra e podem ser conhecidos como: Livros para Ouvir, Livros Narrados, Livros em áudio, audiolivros ou audiobooks.

Para utilizar a plataforma, o usuário pode acessar pelo celular fazendo o download do app, seja no sistema android ou ios, podendo até inclusive entrar pelo navegador de um computador através do site Toca Livros e acessando o servidor da Arthur Vianna.

Foto: Reprodução / Agência Pará