Biblioteca do Tapanã irá receber doações de livros infantis nesta quarta-feira

A imprensa oficial do estado, vai distribuir nesta quarta-feira (29) 144 livros, que serão doados para a Biblioteca Estadual De Ensino Fundamental Dra. Ester Mouta de Oliveira. A iniciativa realizada pelo portal do conhecimento, estava a quatro meses com a campanha “Doe Livros, Doe Conhecimentos” na qual conseguiu arrecadar mais de 4 mil livros de assuntos diferentes.

2.895 livros já fazem parte de acervos de vários projetos de bibliotecas públicas, comunitárias e espaços de leituras nos municípios de Ipixuna do Pará, São Felix do Xingu, Tracuateua, Portel, Muaná, São Miguel do Guamá, Benevides e santa Bárbara.

Os estudantes também receberam 150 máscaras do projeto Travessia Barcarena, feito por costureiras do município, será ministrada sessões de leituras literárias com os contadores de história Nilo Carlos Pereira de Souza e Daniele Rodrigues do Nascimento.

A entrega dos exemplares será entregue a partir das 10h desta quarta-feira (29), na sede da instituição, no Bairro do Tapanã, em Belém.

Foto: Julie Rocha

Jornalista: Marina Moreira