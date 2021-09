Biblioteca Irmãos Guimarães reabre em Belém ao público

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reabriu nesta segunda-feira (20), a biblioteca “Irmãos Guimarães” (BIG) que fica na sede do órgão em Belém, a biblioteca havia sido fechada em março deste ano para reforma, com sua reabertura o público já pode visitar a biblioteca que recebeu novos livros, computadores e uma Smart TV disponível na sala de vídeo “Durval Castro Guimarães”.

A nova biblioteca faz parte da comemorações da Semana Nacional de Trânsito que homenageia ao centenário do educador e patrono da educação brasileira, Paulo freire.

A biblioteca é a primeira do país a ser focada para o trânsito, fundada em 1998, só a partir de 2003 foi aberto ao público em geral. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 17h.

Foto: Celso Junior