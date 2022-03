Biblioteca Itinerante do Hospital Abelardo Santos começa a funcionar com mais de 350 obras

foram mais de um mês arrecadando livros, revistas, jogos e material didático para adultos e crianças, para finalmente começar a funcionar a Biblioteca Itinerante do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado em Icoaraci, distrito de Belém.

A realização da iniciativa faz parte do projeto “Doe Conhecimento”, que tem como objetivo amenizar o estresse e a ansiedade de pacientes e acompanhantes durante o período de internação, por meio da leitura.

A Biblioteca que iniciou nesta terça-feira (15) tem no seu acervo de arrecadação 352 obras, entre os títulos, compõem romances, ficções, quadrinhos, cordel, literatura religiosa e infantil, popular brasileira e conteúdos disciplinares.

As obras são oferecidas em um carrinho expositor, que circula semanalmente por todos os setores da unidade, incluindo clínicas, ambulatórios, pronto-atendimento e pediatria.

A Biblioteca Itinerante contou com as doações de funcionários, usuários e de entidades externas, e ainda com o apoio da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), que doou 75 títulos á biblioteca do hospital, via “ Portal do Conhecimento”, projeto que estimula a doação de livros para bibliotecas públicas e comunitárias, escolas, associações de mostradores, organizações religiosas e instituições sociais.

Diariamente, cerca de 5 mil pessoas circulam pela unidade, entre pacientes, acompanhantes, funcionários e prestadores de serviço.

“Atualmente, contamos com 340 leitos de internação, e ainda com os prontos-socorros obstétrico e pediátrico. Temos uma quantidade significativa de pacientes e acompanhantes que vão ser contemplados com essa iniciativa. O objetivo é estimular a leitura dentro do hospital e melhorar a experiência dos nossos usuários durante o período de tratamento, e que essa prática se estenda para a casa, principalmente entre as crianças”, ressaltou Marcos Silveira, diretor Executivo do Hospital Abelardo Santos.

As doações ainda podem ser realizadas ao longo do ano. Os interessados podem ir a até a unidade e deixar sua contribuição de na portaria da Avenida Augusto Montenegro.

O Hospital Regional Abelardo Santos é a maior unidade pública do governo do Estado, sendo administrado pelo Instituto Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Serviço: Para doar à Ioepa: enviar um ofício via e-mail para portaldoconhecimento@ioe.pa.gov.br. O telefone do projeto é (91) 4009-7847. Quem quiser doar ou obter informações sobre a doação de livros pode acessar a página do Portal do Conhecimento no Facebook.

Para doar ao HRAS: livros em bom estado podem ser entregues na guarita principal, na Avenida Augusto Montenegro, bairro da Agulha, aos cuidados do Setor de Humanização.

Foto: Divulgação