Biblioteca Pública Arthur Vianna está ofertando oficina de braile gratuita               

Na próxima segunda-feira (28), a Biblioteca Pública Arthur Vianna, na sede da Fundação Cultural, em Belém, vai promover uma oficina de braile até o dia 9 de dezembro. O curso será ministrado pelo instrutor Dailton Conceição, na Sala de Oficinas 2, localizada no segundo andar do Centur.

A oficina disponibilizará aos participantes formação básica na linguagem e escrita braile. A atividade integra o projeto “Múltiplas Visões”, desenvolvido pela Biblioteca da FCP com o propósito de oferecer atividades inclusivas de formação e criação literária. Os certificados de participação poderão ser solicitados no fim do curso.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, presencialmente, na seção braile do Centur ou pelo telefone (91) 3202-4310. O curso será ministrado pelo instrutor Dailton Conceição, das 14h30 às 18h.

Foto ilustração: Adobe