Biblioteca Pública Arthur Vianna está recebendo doações de livros e materiais informativos

A Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), em Belém, está recebendo doações de livros e materiais informativos. Entre os objetos que podem ser doados estão revistas, gibis, CDs, DVDs, brinquedos, jogos educativos, discos de vinil e livros de diferentes gêneros. Interessados em contribuir podem comparecer até a portaria do subsolo do Centur, que receberá os pacotes de segunda a sexta, das 9h às 18h.

As doações irão compor acervo da BPAV e também serão distribuídas para diferentes espaços de leitura, em todo o estado. Alguns espaços contemplados serão os centros comunitários, associações e bibliotecas instaladas em presídios.

A Fundação Cultural do Pará (FCP), solicita para que haja facilidade na catalogação, que as doações sejam encaixotadas e identificadas antes da entrega. Ou seja, todo o material que for doado deve estar embalado e registrado com nome, telefone e/ou e-mail do doador.

Serviço:

Doação de materiais para a Biblioteca Pública Arthur Vianna

Local: Portaria do Subsolo, no Centur, prédio da Fundação Cultural do Pará – Av. Gentil Bittencourt, 650

Período: segunda a sexta

Horário: 9h às 18h

Informações: (91) 3202-4332

Foto: Pedro Guerreiro