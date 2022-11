Biblioteca Pública lança Cine Clube homônimo com bate-papo e apresentação de filme

Na próxima sexta-feira (25) a Biblioteca Pública Arthur Vianna, localizada no Centur, realizará o lançamento do Cine Clube Arthur Vianna. O projeto tem o objetivo de fomentar a discussão sobre cinema no espaço cultural.

A programação acontecerá no Auditório Aloysio Chaves, no 3° andar da biblioteca, às 17h30. O evento terá uma mostra inaugural, que apresentará o filme “O Sol é Para Todos”, e um bate-papo com a participação especial de Marco Antonio Moreira. A entrada é franca. Após o lançamento, o projeto ocorrerá mensalmente no Aloysio Chaves, com a exibição de diferentes obras da linguagem cinematográfica.

O audiovisual, enquanto seção de biblioteca é destinado ao público possibilitando o conhecimento de obras do cinema de todos os tempos e gêneros, com o objetivo principal de oportunizar a pesquisadores e, ao público em geral, o conhecimento e acesso ao patrimônio cinematográfico.

SERVIÇO

Lançamento do Cine Clube Arthur Vianna

Data: 25/11

Horário: 17h30

Entrada franca

Local: Auditório Aloysio Chaves (3° andar da BPAV), Centur, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, em Belém.

Foto Ilustração: Adobe