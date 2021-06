Bicampeão olímpico está fora de Tóquio após tentar afogar adversário

Bicampeão olímpico de triatlo, Alistar Brownlee não terá a oportunidade de buscar o tricampeonato em Tóquio. O atleta britânico foi desclassificado de uma etapa classificatória após tentar afogar um adversário.

Alistar utilizou as redes sociais para afirmar que sua ação não foi proposital. No entanto, um vídeo da transmissão da prova de natação mostra o momento em que o atleta para de nadar e usa a mão direita para empurrar para baixo um competidor que nadava ao seu lado.

“Não era assim que eu queria que minha última prova da World Series acontecesse. Lutei contra uma lesnao no tornozelo por três meses e fiz todo o possível para melhorar e ficar em forma para competir. Eu sabia que precisava de muita sorte hoje e não era para ser. Acho que a Grã-Bretanha tem um ótimo time indo para as Olimpíadas e desejo tudo de bom para eles”, escreveu, no Twitter.

Confira o registro do incidente:

Completamente innecesario y DSQ justisima. Una cosa es luchar una posición y otra una aguadilla a un rival que va en paralelo. @AliBrownleetri @chase_mcqueen3 pic.twitter.com/QF8Enyqmm9 — triluarca (@triluarca) June 6, 2021

Fonte: Metropoles