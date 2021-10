Bicola desconhece o Peñarol-AM e goleia adversário ao estrear na Copa Verde na Curuzu

A Fiel Bicolor vai ao delírio! A Fiel Bicolor está feliz a cantar o Hino do Paysandu, depois de uma inspirada noite de estreia, diante do público, no caldeirão do Estádio da Curuzu, estreia do Papão na Copa Verde. Uma estreia digna de aplausos, quando os bicolores golearam sem misericórdia o Peñarol do Amazonas, pelo placar da Super Marajoara AM-1.130 e de A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE de 6 a 1, com uma equipe mista do plantel. A turma deu conta do recado!

Diante deste resultado, o Bicola já está classificado para as Quartas de Final, exatamente como seu maior adversário, o Clube do Remo, que, ontem, venceu em sua estreia na competição o Galvez, do Acre, pelo intento de 9 a 0, no Baenão. O adversário do Papão na próxima fase será o Castanhal, daqui do Estado do Pará.

Mas hoje é dia de Papão, que teve lance a lance narrado pela equipe dos "Titulares do Esporte" da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Desta forma, com um time mesclado e com estreias no gol com o goleiro Elias Curzel e na lateral-esquerda Renan Moura, da base bicolor, o Papão fez o que o torcedor esperava, mandou na partida, teve o controle total do jogo e garantiu mais uma vez a vaga nas quartas da Copa Verde, além de manter o sonho do tricampeonato vivo.

PRIMEIRO TEMPO

Não houve dificuldades para o Bicola abrir o marcador. Laércio recebeu na área belo passa de Luan Santos e na saída do goleiro mandou no alto, sem, chances, inaugurando o marcador aos 20 minutos, Papão 1 a 0.

Durante toda a partida, o Bicola se manteve no ataque buscando ampliar o marcador. O Papão criou várias chances, o goleiro do Penarol fez boas defesas, mas o clube paraense conseguiu mudar o placar com Ruy, aos 29 e aos 44. Já nos acréscimos da primeira etapa, Grampola recebeu na área e fuzilou para o gol, fechando o primeiro tempo em 4 a 0 para o Papão.

SEGUNDO TEMPO

Técnico interino do Paysandu, Wilton Bezerra, após o intervalo, resolveu mexer na equipe e colocou o atacante Tcharlles no lugar de Bruno Paulista, Fazendinha no posto de Ruy e Thiago Santos no lugar de Grampola. O time alviceleste continuou com “fome de gol” e logo no primeiro minuto Tcharlles recebeu passe na área e deu um toque na saída do goleiro, marcando o quinto do Bicola.

O Peñarol chegou ao ataque em chutes de fora da área, mas sem muito perigo. O Paysandu continuou sempre objetivo, ganhando o jogo, mas sempre em cima e foi com outro que entrou no segundo tempo que o Bicola chegou ao sexto gol, Fazendinha deu passe para Thiago Santos, ele driblou o goleiro e mandou para a rede. Papão 6 a 0 aos 26 minutos.

FUTURO

Já na próxima fase da Copa Verde haverá um confronto paraense. O Paysandu vai encarar o Castanhal, com jogos de ida e volta. Datas, mandos de campo e horários das partidas entre Papão e Japiim ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Passado este primeiro momento na Copa Verde, o Paysandu, agora, se concentra na Série C, devendo enfrentar o Ituano-SP no próximo sábado, 23, na Curuzu, pela quarta rodada do Quadrangular Final do Brasileirão. A partida começará às 17h.

Ficha técnica

Copa Verde

Oitavas de Final

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém-PA

Horário: 20h

Paysandu

2 – Elias, 21 – Jhonnatan, 3 – Alisson, 14 – Victor Salinas, 95 – Renan Moura, 30 – Bruno Paulista, 8 – Paulinho, 89 – Ruy, 25 – Luan Santos, 77 – Laércio e 9 – Grampola (c)

Técnico:

Wilton Bezerra

Peñarol

1 – Bruno, 2 – Boca, 3 – Alex, 4 – Kabelo, 6 – Alex Barros, 15 – Felipe, 8 – Donavan, 7 – Diego Vitor, 10 – Railson, 11 – Arlesson e 9 – Wallace

Técnico:

Vaguinho Santos

Arbitragem:

Arthur Gomes Rabelo (CD/ES)

Fabiano da Silva Ramires (AB/ES)

Fabio Faustino dos Santos (AB/ES)

Olivaldo Jose Alves Moraes (CD/PA)