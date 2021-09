Bicola prepara equipes de base para quadras de Basquete

As equipes de base de basquete do Paysandu já se preparam para as competições que virão neste segundo semestre, com destaque para o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro de Clubes (CBC). O estadual começa com as categorias sub-13 e sub-17, sub-15 e sub-19 e sub-12. Os torneios têm previsão para acabar até dezembro. Já no CBC, o Papão irá disputar com o sub-14, que vai ter como base a equipe sub-13 que disputará o Paraense.



O técnico de basquete das escolinhas do Paysandu, Paulo Carmona, detalhou a preparação dos times:

“Estamos treinando três vezes por semana no Ginásio Moura Carvalho, uma hora para cada categoria. Temos de nos preparar a cada dia para chegarmos fortes para os campeonatos. Temos elenco qualificado em todas as categorias, então vamos nos aperfeiçoar para fazer bonito nos torneios”, ressaltou.



Os interessados em matricular crianças e adolescentes na escolinha de basquete do Papão devem procurar a secretaria da Sede Social do clube, localizada na avenida Nazaré, com os documentos e pagar a matrícula no valor de R$ 100 e a mensalidade a R$ 110.

Imagem: Breno Nicácio