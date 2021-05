Bicolores focados em derrotar a Tuna e faturar o título

Maior detentor de títulos de futebol no Estado do Pará, Bi-Campeão Nacional, o Paysandu espera derrotar a Tuna Luso-Brasileira no jogo de volta no próximo domingo, 23, no Estádio da Curuzu, final do Campeonato Paraense de Futebol 2021. Ainda sem ter encontrado um técnico para a disputa das próximas competições, o clube reuniu o grupo na manhã desta terça-feira, diante do auxiliar-técnico permanente, Wilton Bezerra, que atuará como comandante do plantel e tem a missão de reverter a situação dramática em que se encontra o Bicola no Parazão.

A equipe se reuniu no vestiário com o presidente Mauricio Ettinger e o executivo de Futebol, Ítalo Rodrigues antes do começo dos trabalhos. Depois, os atletas realizaram um exercício regenerativo. Um outro grupo participou de um treino técnico no gramado.

REFORÇOS

Anunciados há uma semana pelo Paysandu, o lateral-direito Marcelo e os atacantes Danrlei e Patrick se apresentaram hoje no estádio bicolor para avaliações físicas e fisioterápicas, depois de realizarem exames médicos. Nada foi confirmado se eles já participarão do embate coma Tuna, que acontecerá a partir das 17h, com cobertura completa da Super Rádio Marajoara AM 1.13 e A Província do Pará.

Patrick foi submetido a exames na Curuzu

– FOTO- John Wsley – site do Papão