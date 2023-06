BID e Governo Federal garantem apoio à continuidade do Promaben, programa de saneamento que transforma Belém

Em mais uma revisão de carteira, em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 22 de junho, em Brasília, representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo Federal reconheceram os avanços nas obras do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), da Prefeitura de Belém, e garantiram apoio à continuidade do Programa.

O Promaben chegou a ser considerado pelo BID uma referência em execução de projetos complexos, mas ainda precisa melhorar sua nota junto ao banco por causa do passivo herdado da administração passada.

“As obras do Promaben vão transformar Belém para melhor, inclusive faz décadas que a cidade anseia por isso”, comentou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. “Por isso a obra é tão importante, porque vai garantir qualidade de vida e dignidade a milhares de pessoas”.

“Nessa revisão de carteira ficam marcados os avanços do Promaben e a eficiência do planejamento do Programa para manter a qualidade no cumprimento de metas e acordos”, avaliou o coordenador-geral do Programa, Rodrigo Rodrigues. “Ao mesmo tempo, infelizmente, a falta de compromisso da gestão passada, nos anos 2018, 2019 e 2020, gera uma herança negativa aos resultados do Promaben”.

Segundo ele, “se o Programa fosse gerido desde o início com a eficiência com que passou a ser gerido a partir de 2021, certamente já estaria finalizado e avaliado com louvor”. Rodrigo acrescentou ainda que, agora, “o custo de ser eficiente aumenta a expectativa para que o Promaben alcance resultados ainda melhores”.

Visita

Entre os dias 12 e 16 de junho, técnicos do Banco estiveram em Belém realizando uma inspeção técnica das obras do Conjunto Habitacional e Comercial, na Condor; da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Jurunas; da Unidade de Referência de Vigilância de Doenças Tropicais Negligenciadas (Urvet), na Cremação; e da nova sede do Promaben, na Cidade Velha.

A visita constatou os avanços nas obras do projeto, a seriedade da administração e a importância para Belém como um todo.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Promaben