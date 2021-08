Biden admite que ação do Talibã no Afeganistão pegou EUA de surpresa

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez na tarde desta segunda-feira (16/8) um discurso à nação sobre a retirada de civis e militares norte-americanos do Afeganistão, o que abriu caminho para o grupo extremista Talibã assumir o poder no país asiático desde esse domingo (15/8).

No pronunciamento, o democrata admitiu que o avanço do Talibã surpreendeu a Casa Branca. “Isso tudo realmente se desenrolou mais rápido do que pensávamos”, afirmou.

A decisão do presidente faz parte da continuação de um plano iniciado ainda no governo Trump, em que militares norte-americanos foram aos poucos retirados do solo afegão, no qual estavam há 20 anos, desde os ataques de 11 de setembro. Com isso, o Talibã ganhou força e tomou capital Cabul rapidamente.

Agora, a população afegã teme que restrições medievais aplicadas na década de 1990, período em que o grupo insurgente controlava o país, voltem a ocorrer, como a proibição de estudos para mulheres.

Luta contra o extremismo

Apesar disso, Biden sustenta sua posição e critica as forças armadas afegãs na luta contra o extremismo. “Os EUA não podem participar e morrer em uma guerra em que nem o próprio Afeganistão está disposto a lutar”, disse.

O presidente também deixou claro que haverá uma resposta dura, caso o Talibã ataque combatentes ou civis norte-americanos. “A reposta dos EUA será ágil e contundente”, frisou.

Ao final do discurso, Biden afirmou que não está preocupado com as críticas que virão, porque sabe que tomou “a decisão correta” para a sua população.