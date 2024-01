Biden antecipa campanha após triunfos de Trump nas prévias

Mesmo que as prévias republicanas ainda não tenham finalizado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já assume que seu rival na disputa pela Casa Branca este ano será o ex-chefe do Executivo, Donald Trump, devido aos resultados amplamente favoráveis a ele em Iowa e New Hampshire. Dessa forma, o democrata já adotou o tom de campanha e lançou camisetas com a frase “Juntos derrotaremos Donald Trump. Novamente.”

A republicana Nikki Haley segue no páreo contra Trump apesar de estar 37 pontos atrás dele. Tal cenário fez com que a campanha democrata já deixasse claro que não espera uma mudança nos resultados.

Após a última vitória de Trump nas prévias, Biden disse que “agora está claro que Donald Trump será o candidato republicano”.

– E a minha mensagem ao país é que o que está em risco não poderia ser maior. A nossa democracia. As nossas liberdades pessoais, desde o direito de escolha ao direito de voto. A nossa economia, que registrou a recuperação mais forte do mundo desde a Covid. Tudo está em jogo – completou.

Aos 81 anos, o atual presidente disse a repórteres que provavelmente sequer concorreria à reeleição caso Trump não estivesse na disputa.

Com tom já inflamado, ambas as campanhas prometem ser intensas até o dia 5 de novembro, quando os eleitores escolherão seu próximo presidente.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/JONATHAN ERNST / POOL