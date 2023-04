Biden avisa que irá recorrer após juiz suspender pílula do aborto

Neste sábado (8), o presidente americano Joe Biden usou as redes sociais para avisar que seu governo irá recorrer da decisão de um juiz do Texas que suspende nos EUA a venda da pílula abortiva mifepristona. O democrata classificou a decisão do magistrado como uma “tentativa sem precedentes de privar as mulheres de liberdades fundamentais”, segundo reportou o site O Antagonista.

– Minha administração vai lutar contra esta decisão – destacou Biden.

O juiz Matthew Kacsmaryk ordenou, na última sexta-feira (7), a anulação da aprovação que havia sido concedida ao medicamento no ano 2000 pela Food and Drug Administration (FDA), órgão similar à Anvisa.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Shawn Thew