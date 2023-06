Biden comete gafe em encontro com premiê do Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma gafe durante um encontro nesta quinta-feira (8) na Casa Branca, em Washington, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Após falar que as duas nações tinham uma “relação especial” e anunciar uma nova aliança econômica, Biden chamou Sunak pelo cargo errado.

– Bem, sr. presidente – iniciou.

Instantes depois, ao perceber o erro, Biden se corrigiu.

– Sr. presidente? Acabei de rebaixá-lo – disse ele na sequência.

O erro de Biden decorre do fato de que o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, cuja chefia de governo cabe ao primeiro-ministro enquanto a chefia de Estado fica a cargo do monarca. A visita de Sunak à Casa Branca foi a primeira desde que ele assumiu o cargo de premiê britânico.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS