Biden é pressionado a diminuir status militar do Brasil na Otan

A Casa Branca recebeu uma carta assinada por 63 deputados democratas pedindo que o presidente Joe Biden retire o apoio ao status do Brasil de parceiro global da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Segundo informações da CNN, os parlamentares afirmam que o governo do presidente Jair Bolsonaro é uma “ameaça à democracia”. Eles pedem que o Brasil volte ao status anterior ao do governo do ex-presidente Donald Trump.

Desde o governo do republicano, o Brasil se tornou parceiro preferencial militar dos Estados Unidos.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA / Michael Reynolds