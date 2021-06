Biden suspende proibições para TikTok e WeChat

Aplicativos chineses foram alvo de polêmicas durante a administração de Donald Trump

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos revogou uma lista de proibições aos aplicativos TikTok e WeChat, nesta segunda-feira (21/6). A medida foi instituída em setembro, durante o governo do ex-presidente Donald Trump, com objetivo de impor restrições aos aplicativos de origem chinesa.

No início deste mês, o atual presidente Joe Biden revogou diversas ordens executivas de Trump que determinavam uma revisão do Departamento de Comércio dos aplicativos de donos chineses. Na época, o governo chegou a tentar banir o WeChat do país.

Já o novo decreto de Biden determina que o departamento deve monitorar aplicativos que podem “afetar a segurança nacional”, como o TikTok. Além disso, o órgão deve fazer uma recomendação, dentro de 120 dias, para proteger dados dos Estados Unidos comprados ou acessíveis pelas companhias controladas por países adversários.

Uma outra revisão de segurança do TikTok pelo governo americano, que teve início em 2019, ainda está em curso.

Fonte: Metropoles