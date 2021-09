‘Big John’, o maior triceratops já descoberto, será exposto em Paris antes de leilão milionário

Quem passar pela capital francesa entre meados de setembro e outubro terá a chance de ver “Big John”, o maior triceratops conhecido até hoje, com mais de 66 milhões de anos. O esqueleto de 8 metros de comprimento será exibido ao público antes de ser leiloado, no dia 21 de outubro, no Hotel Drouot, em Paris.

Só o crânio mede dois metros de largura. Cerca de 200 ossos e os grandes chifres de “Big John” estavam sendo montados nesta terça-feira (31) atrás das vitrines de uma galeria de exposições, no bairro de Marais, no centro de Paris, onde o animal ficará exposto entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro (13 rue des Archives).

Esqueleto do tricerátops que será exibido em Paris antes de ser leiloado. — Foto: Lewis Joly/AP

Estimado num valor entre € 1,2 e 1,5 milhão, o exemplar único deste tamanho – mais de 60% completo (75% para o crânio) – foi descoberto em 2014, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, pelo geólogo Walter W. Stein Bill. A restauração do fóssil foi realizada em Trieste, na Itália.

O animal pré-histórico, um tipo de dinossauro herbívoro e quadrúpede, vivia na Laramidia, uma ilha-continente extinta que se estendia do atual Alasca até o México. Sua morte em uma várzea, provavelmente após uma luta como indica uma laceração perto do crânio, permitiu que o esqueleto fosse preservado na lama, um sedimento sem atividade biológica.

Pela primeira vez no mercado, o “Big John” será leiloado no dia 21 de outubro pela casa de leilões Giquello. Antes, de 18 a 20 de outubro, o triceratops ficará exposto nos salões do Hotel Drouot.

“Para este triceratops, que tem licença de exportação mundial, temos cerca de dez compradores possíveis “, explica o leiloeiro Alexandre Giquello. “Ao mesmo tempo, apresentaremos o fêmur de um diplodocus, com 150 milhões de anos, e o crânio de um mamute, com 100.000 anos,” acrescenta o leiloeiro.

Big John, o maior triceratops conhecido do mundo — Foto: Lewis Joly/AP

Preços nas alturas

Esta venda ocorre no momento em que a mania por esqueletos de dinossauros continua em alta. Os preços atingiram valores recordes, para o desgosto de museus e centros de pesquisa, muitas vezes incapazes de superar os valores dos lances.

Em outubro, um raro esqueleto de alossauro, um dos mais antigos dinossauros, considerado o “avô” do temido T-Rex, foi leiloado em Paris a um comprador anônimo por pouco mais de € 3 milhões de euros (com taxas), o dobro do valor inicialmente estimado.

Poucas semanas antes, em Nova York, um esqueleto de T-Rex, de 67 milhões de anos, foi vendido por US$ 31,8 milhões, batendo recorde para um dinossauro, quando a estimativa estava entre US$ 6 e 8 milhões.

Em 2020, contudo, vários dinossauros oferecidos em Paris não encontraram compradores, pois os preços de reserva não foram atingidos.

