Bike Passeio será realizado neste domingo (26) no Ver-o-Rio

No mês de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e dando continuidade as atividades alusivas a está data, neste domingo dia 26 de junho a partir das 8h, a prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vai realizar um Bike Passeio como parte da programação alusivo ao mês do meio ambiente.

Serão cerca de 12 km de percurso, com saída do Complexo Ver-o-Rio. A iniciativa celebra o verde e estimula o uso regular das bicicletas como meio de transporte na capital paraense, além de promover melhoria da qualidade de vida, aperfeiçoando as condições de saúde da população.

Os ciclistas terão uma aula de alongamento e preparação para atividade antes de começarem a pedalar. Após o passeio serão realizados exercícios de relaxamento com uma equipe especializada.

Serviço:

Bike Passeio

Hora: 8h às 12h

Local: Saída do Ver-o-Rio

Foto: Ilustração Reprodução Joyce Ferreira / Comus