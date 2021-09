Bike Passeio Setembro Verde acontece neste domingo em Belém

Neste domingo (26) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vai promover uma ação chamada, Bike Passeio Setembro Verde. Que tem como objetivo chamar atenção das pessoas para o uso da bicicleta como uma alternativa ecologicamente correta, já que não produz gases poluentes.

No dia 16 de setembro é o dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, e no dia 22 de setembro o dia mundial sem carro.

O evento acontece a partir das 7h da manhã deste domingo dia 26, no portal da Amazônia, com saída as 8h e destino final no Bosque Rodrigues Alves com previsão de chegada as 10h30.

Foto: mobilize.org

Jornalista: Marina Moreira