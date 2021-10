Bil Araújo diz que foi excluído de grupo, mas é desmentido por ex-BBBs

Na tarde desta terça-feira (05/10), Bil Araújo revelou para Rico e o Brasil inteiro que ficou com Kerline, primeira eliminada do BBB 21. O modelo ainda disse que ele, Juliette e Gil foram excluídos de um grupo no Whatsaap, formado por ex-participantes do reality global. A conversa rolou na cozinha e apesar de ser sucinto, Bil não escapou das perguntas certeiras de Rico. Enquanto falava da existência de um ‘grupão do mal’, que teria criado vários grupos em aplicativos de mensagens e o excluído, o influencer disse que já tinha ouvido boatos de que Juliette estaria de fora desses tais grupos. “Então, eles deixaram a gente de fora, eu, Juliette e Gil”, confirmou Arcrebiano. Fora da Fazenda, ex-BBBs desmentiram a versão do peão.

É o caso dos ex-BBBs Arthur e Caio, que aparentemente se sentiram incomodados por serem chamados indiretamente de “grupão do mal” e usaram as redes sociais para se defender. “Que ruim ouvir isso! ÚNICO que levantou torcida e mutirão pra ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo…”, disse Caio Afiune. Arthur Piccoli também comentou o caso: “É o que ? Kakakakaka Não tá lá quem não quer, simples assim. Grupo do mal”.

Gil do Vigor, que de acordo com Bil também teria sido excluído, respondeu a Arthur, perguntando se ele o amava, ao que o amigo disse que sim. “Te amo demais, mas você tá no grupo ou não?”. Gil terminou com as dúvidas, disse que sim e ainda brincou: “ Se o grupo for você, eu, terça-feira e aquela porta… Eu tô”.

Caio entrou na conversa e os três passaram a interagir, trocando brincadeiras e declarações de amor. Mas se você pensa que parou por aí, pega a pipoca para o desenrolar desta treta externa: Nego Di compartilhou no Twitter uma gravação de tela das mensagens diretas do Instagram de Vih Tube. E o conteúdo tinha um baita exposed do próprio Bil: diferente do que ele disse em Itapecerica da Serra, foi o próprio Arcrebiano quem pediu para não participar do grupo de ex-BBBs! Isso mesmo, o coitadinho, na verdade, recusou o convite para fazer parte do grupo.

“Sobre o grupo aí, Vih Tube, não quero não, não precisa não, tá? Deixa eu fora mesmo, tá bom?”, respondeu o atual peão.

Veja o vídeo na íntegra:

Vish, quando ele sair da Fazenda vai ter que esclarecer algumas pendências com muitas pessoas, será que esse dia está próximo? Isso nem o Coach de Realities parece saber.

Bil confirma para Rico que ficou com Kerline

Na mesma conversa em que contou uma versão diferente sobre a história do grupo de ex-BBBs, Bil finalmente confirmou uma história que todo mundo já sabia, apesar dele insistir em negar. E coube a Rico Melquiades arrancar a confissão do peão-sabonete: “Tu não fala mais com aquela primeira que saiu né? Vocês ficaram, não foi?”. O modelo respondeu em um tom de voz quase inaudível que, sim, já ficou com Kerline: “Uhum… Não fala”, disse, provavelmente pedindo que o colega não espalhe a informação.

“Eu fui pra um evento que ela tava… pode ser que ela não me conheça, mas eu a achei meio boçal, ela não olhou nem na minha cara”, disse Rico, antes que a conversa terminasse.

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram, clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.