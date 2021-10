Bil diz ter trauma de namoro em reality e afirma que Karol o beijou à força

Na noite de hoje, em “A Fazenda 13” (RecordTV), Arcrebiano e Lary Bottino tiveram uma DR no quarto da sede. No papo, a peoa disse que ficou incomodada após o ex-BBB dormir em outra cama e se afastar dela. Bil, então, disse que tem trauma de relacionamentos em reality shows.

“Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o jogo e o pessoal”, disse Lary.

Arcrebiano disse que Lary, ex-participante de “De Férias com o Ex” (MTV) está “confundindo os realities” e que o jogo e a vida pessoal têm a ver, sim.

“Como você sabe que não é bom pra você?”, questionou a peoa.

“Deve ser porque é minha terceira experiência, né. As duas primeiras foram assim”, disse o modelo. Além de ter participado do “Big Brother Brasil 21” (TV Globo), Bil também participou de “No Limite”, na mesma emissora.

“Mas as duas [primeiras experiências] não tinham eu”, argumentou Lary.

“A gente pega trauma, né. Das experiências que a gente teve. Entendeu? A primeira foi uma das piores. Eu não queria mesmo, e a mulher me beijou à força”, respondeu Arcrebiano. No “BBB”, ele se envolveu com Karol Conká.

Lary disse que jamais faria isso com o peão.

“É que você não sabe o rolê do primeiro. Foi bem pesado. […] Mas eu tô muito bem. Você que tá estranha”, finalizou Bil.

