Bil vence primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 13’

Ex-BBB disputou o lampião do poder com Dayane Mello e Tiago Piquilo, que agora estão na baia

Arcrebiano Araújo mostrou que entrou em “A Fazenda 13” com vontade de jogar e conquistou a primeira Prova de Fogo da edição. A prova envolvia habilidade e sorte. Bil disputou o lampião do poder com o cantor Tiago Piquilo e com a modelo Dayane Mello, pois todos tiraram bolinhas douradas em um sorteio. A ex-participante da versão italiana do “Big Brother” foi a primeira eliminada da prova, que será exibida na edição desta segunda-feira, 20, na Record. Com isso, a final foi disputada entre o ex-BBB e o sertanejo. Ambos acabaram se ferindo, Bil o dedo e Tiago o tornozelo, mas a prova foi concluída. Ao voltarem à sede, o vencedor declarou: “O pai veio para jogar”. Como perderam a Prova de Fogo, Dayane e Tiago estão na baia e, respectivamente, levaram junto com eles MC Gui e Liziane. Isso pode mudar, pois um dos poderes de Bil é trocar dois peões da baia por dois da sede. Vale lembrar que, geralmente, o participante mais votado pela casa puxa um dos peões que estão na baia para a roça.

Bil, Tiago e Dayane vão fazer a Prova de Fogo #AFazenda13 pic.twitter.com/QdKbixF9d6 — DANTAS (@Dantinhas) September 19, 2021

Trecho da Prova de Fogo: parece que Bil está na frente #AFazenda13 pic.twitter.com/Midx6OufUp — DANTAS (@Dantinhas) September 19, 2021

FONTE JOVEM PAN