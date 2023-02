Bill Gates compra participação na Heineken por R$ 4,8 bilhões

O bilionário norte-americano Bill Gates adquiriu 3,76% de participação na gigante de bebidas Heineken Holding NV. O fundador da Microsoft, que já afirmou não ser um “grande bebedor de cerveja”, comprou 10,8 milhões de ações na companhia pelo valor de 883 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões na cotação atual).

De acordo com um documento da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda (AFM), os papéis foram adquiridos pelo bilionário no último dia 17 de fevereiro. A Heineken Holding detém o controle acionário da cervejaria Heineken NV. Gates adquiriu as ações que eram da mexicana Femsa, que vendeu todas as ações da Heineken que possuía.

Apesar de adquirir parte da companhia holandesa famosa pela produção de bebida alcoólica, Gates já disse, durante uma sessão de bate-papo em 2018 no fórum digital Reddit, que “não era um grande bebedor de cerveja” e que consumia cerveja light após momentos de lazer.

– Quando acabo em algo como um jogo de beisebol, bebo cerveja light para entrar na vibe de todos os outros bebedores de cerveja. Desculpe desapontar os verdadeiros bebedores de cerveja – declarou Gates na ocasião

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek