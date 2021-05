Bill Gates e Melinda Gates anunciam divórcio após 27 anos juntos

Separação foi comunicada em conjunto pelo casal nas redes sociais. Eles seguirão com suas funções na Fundação Bill e Melinda Gates, responsável por doações bilionárias.

Bill Gates e Melinda Gates anunciaram seu divórcio nesta segunda-feira (3) após 27 anos juntos. O casal publicou um comunicado conjunto em suas respectivas contas no Twitter sobre a separação.

A relação começou em 1994 e eles tiveram três filhos: Jennifer Katharine Gates, hoje com 25 anos, Rory John Gates, com 21 anos, Phoebe Adele Gates, com 18 anos.

“Depois de muita reflexão e muito esforço em nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar o nosso casamento”, disse o comunicado.

Bill Gates fundou a Microsoft em 1975, ao lado de Paul Allen.

Bill e Melinda se conheceram pouco depois que ela foi contratada pela Microsoft para ser gerente de produtos, em 1987.

Na época, ele era o presidente-executivo da empresa, cargo que exerceu até 2000, quando passou o bastão para Steve Ballmer. Atualmente, a companhia é liderada por Satya Nadella.

Em 2013, ele deixou o conselho da empresa para se dedicar mais tempo a atividades de filantropia.

Doações bilionárias

Além de formarem uma família, eles criaram a Fundação Bill e Melinda Gates em 2000, a partir da fusão da Fundação William H. Gates com a Fundação Gates Learning.

“Continuamos a compartilhar a crença nessa missão e vamos continuar trabalhando juntos na fundação, mas não acreditamos mais que possamos crescer juntos como um casal nesta próxima fase de nossas vidas”, disseram Bill e Melinda, na nota.

Segundo o site da fundação, a entidade já gastou US$ 53,8 bilhões em iniciativas relacionadas à medicina, educação, entre outros projetos.

Em dezembro de 2020, eles comprometeram a investir US$ 1,75 bilhão na resposta à pandemia de Covid-19.

Bill tem fortuna de US$ 130,5 bilhões

Bill Gates, de 65 anos, é a 4ª pessoa mais rica do mundo, segundo ranking da revista Forbes, com uma fortuna atualmente estimada em US$ 130,5 bilhões. Melinda tem 56 anos e não aparece na lista.

Detalhes de como será o processo de separação não foram divulgados.

“Pedimos por espaço e privacidade à nossa família enquanto começamos a navegar essa nova vida”, afirmou o comunicado.

Bill Gates em imagem de arquivo no G20 — Foto: Remy de la Mauviniere/AP

Bezos e MacKenzie se separaram em 2019

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, concluiu o divórcio com MacKenzie Bezos em 2019 em um acordo que ficou em torno de US$ 38 bilhões.

Pelos termos do acordo, MacKenzie recebeu em ações o equivalente a 4% da empresa.