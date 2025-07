Bioeconomia e sustentabilidade movimentam terceiro dia da Semana do Clima da Amazônia em Belém

O terceiro dia da Semana do Clima da Amazônia, realizado nesta quinta-feira (17), foi marcado por intensos debates sobre bioeconomia e sustentabilidade no Instituto Tecnológico Vale, em Belém. Especialistas, representantes do setor privado e lideranças da sociedade civil discutiram os desafios e oportunidades para desenvolver a região com foco na conservação da floresta.

Destaque para o painel promovido pelo CEBDS sobre financiamento da bioeconomia, que mostrou como grandes empresas estão apostando em cadeias produtivas sustentáveis, restauração florestal e geração de renda local. Márcia Soares (Fundo Vale), Thomás Sottili (Norte Energia) e Tainah Fagundes (Da Tribu) participaram da discussão, que ressaltou o protagonismo do Pará e do Amazonas no recebimento de investimentos socioambientais

Outro painel, promovido pelo Fundo Vale, reuniu nomes como Thaís Kasecker (Instituto Belterra), Estevan Sartoreli (Dengo Chocolates) e Daniel Guimarães, produtor rural do Marajó, que defenderam a agricultura regenerativa, a valorização dos pequenos produtores e o uso de tecnologias ambientais como ferramentas essenciais para transformar a economia amazônica.

A programação também incluiu uma trilha interativa no Museu Goeldi, com conteúdos digitais sobre biodiversidade, e segue até esta sexta-feira (18), encerrando com show gratuito da cantora Fafá de Belém, às 19h, na Estação das Docas.

A I Semana do Clima da Amazônia acontece entre os dias 14 e 18 de julho, com mais de 30 eventos e o objetivo de colocar a região no centro das discussões climáticas globais. A programação completa está disponível em: https://http://linktr.ee/semanadoclimadaamazonia

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação Agência Eko