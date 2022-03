Biquínis das sisters do BBB22 já são tendências na internet e lojas

Jade Picon, Eslovênia Marques, Nathália Deodato e Larissa Tomásia brilham nas redes sociais ao lado de biquínis que são tendências no setor de moda praia.

Os anos passam e o Big Brother Brasil segue um dos responsáveis por ditar as tendências no mundo da moda. A cada nova edição, as peças de roupas de brothers e sisters roubam a cena, viram assunto nas redes sociais e inspiram marcas e telespectadores. A moda praia também ganha força nas edições do programa, principalmente porque a estreia ocorre em pleno verão. A participante Jade Picon, por exemplo, investiu em um biquíni de crochê lilás que logo caiu na boca e gosto do povo, virou tendência no beachwear e dominou as vitrines do país.

No entanto, antes mesmo de entrar na casa do BBB 22 as participantes já brilhavam nas redes

sociais ao lado de suas roupas de praia favoritas. Jade Picon, Eslovênia Marques, Nathália

Deodato e Larissa Tomásia, apostaram no uso de biquínis e maiôs de diferentes estilos,

modelagens, cores e estampas, tendências na casa mais vigiada do Brasil e também no setor

beachwear.

Jade Picon: meia taça e amarrações

Foto: Reprodução Instagram

Antenada em tudo que é trend no mundo da moda, a influenciadora e empresária Jade Picon

ama compartilhar seus dias de sol nas redes sociais e exibe seus biquínis queridinhos para os

seguidores.

Além do crochê que fez sucesso dentro do BBB, a sister também costuma apostar em

modelagens clássicas do setor. O biquíni meia-taça, por exemplo, tem uma pegada mais retrô e

é democrático, pois oferece a sustentação necessária para seios grandes e pequenos.

Outro queridinho da digital influencer é o tradicional cortininha. A peça é bastante popular, pode

ser encontrada em diferentes cores e permite explorar a criatividade para criar diferentes

amarrações.

Eslovênia: recortes, decotes e cós alto

Foto: Reprodução Instagram

A estudante de marketing e modelo Eslovênia Marques, também gosta de investir em modelos

que são tendências no beachwear. Os biquínis com recortes, por exemplo, estão em alta e já

foram os escolhidos da sister para aproveitar os dias mais quentes.

Em relação à parte de cima do biquíni, Eslô — como costuma ser chamada na casa mais

vigiada do Brasil — também é fã dos decotes em V. A peça valoriza o busto e é a queridinha de

celebridades como Larissa Manoela e Rafa Kalliman, por exemplo.

Outro item bastante comum no vestuário da modelo é a calcinha de cós alto. A modelagem é

clássica, elegante, democrática e ajuda a acentuar a silhueta.



Nathália: neon e correntes

Foto: Reprodução Instagram

Na moda, existem algumas peças que volta e meia retornam como tendência e invadem os

guarda-roupas das mulheres. O neon é um desses exemplos e também uma das escolhas da

participante Nathália Deodato.

As cores vibrantes dessa trend estampam muitos biquínis e maiôs da moda praia e trazem um

ar de modernidade ao visual. A designer de unhas apostou na união de um top meia taça laranja

neon e uma calcinha na cor preta para equilibrar o look.

A outra aposta de Nathália é uma tendência super atual que já foi usada por Bella Hadid e

Sabrina Sato, são as correntes. Os detalhes podem aparecer tanto nos biquínis quanto nos

maiôs e trazem um ar mais sofisticado para as peças.



Larissa: animal print e cortininha

Foto: Reprodução Instagram

A participante Larissa Tomásia, embora tenha entrado depois dos outros brothers pela dinâmica

da casa de vidro, também já mostrou que está por dentro das tendências na moda praia.

Em suas redes sociais, a coordenadora de marketing e digital influencer já compartilhava alguns

cliques ao lado de suas peças favoritas do setor beachwear. Assim como Jade Picon, ela

também é adepta do clássico cortininha e costuma usar a peça com sua amarração tradicional.

No que diz respeito às cores e estampas, a influenciadora une duas tendências em uma só

peça. O neon, também usado por Nathália, e o animal print compõem o biquíni e formam um

visual cheio de estilo e modernidade.

Foto Destaque: Reprodução Internet