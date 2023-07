Biquínis de praia: ideia de moda, conforto e estilo

Se alguém tem aquela ideia de que biquíni é apenas um traje de banho, está totalmente enganado. Atualmente o traje passou a ser uma peça importante para compor looks urbanos. Sem regras sobre cores, estampas ou tamanhos, cada uma cria o seu próprio estilo.

Com essa nova forma de pensar, o biquíni passou a brilhar não só nas praias e piscinas, mas também fora desse cenário tradicional. A escolha de um body para usar com uma calça leve e solta, por exemplo, pode acabar sendo uma peça coringa formando o look perfeito para o cotidiano.

Mesmo com cada um escolhendo a sua maneira de compor a beachwear (roupa de praia), as influencers da internet acabam sugerindo looks que podem virar grandes tendência, como, por exemplo, opções de formatos novos, cores neon e pastel e até mesmo trajes retrô proporcionando muita elegância e estilo.

Alguns looks exigem muita autenticidade de quem pretende usar além do cenário de praia, mas para quem prefere usar o traje de banho apenas para essa finalidade, não tem problema, pois o importante é se sentir bem com a peça que desejar.

Separamos algumas ideias de looks para você que está na dúvida do que usar nesse verão 2023.

Todos os biquínis dessa matéria podem ser encontrados na Shein.

Por Marina Moreira

Fotos: Site SHEIN