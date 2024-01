Bispos africanos se posicionam contra dar bênção a casais gays

Na quinta-feira (11), os bispos católicos africanos expressaram descontentamento em relação à recente aprovação, por parte do Vaticano, de bênçãos a casais homoafetivos. Segundo os líderes religiosos, essa medida é considerada “inadequada” no contexto cultural do continente onde eles atuam.

A homossexualidade permanece ilegal em muitos países africanos, especialmente naqueles onde o islamismo é predominante. A Santa Sé, no mês passado, sob a aprovação do Papa Francisco, permitiu a bênção de casais considerados “irregulares” aos olhos da Igreja, abrangendo divorciados e pessoas do mesmo sexo. Contudo, especificou que tais bênçãos deveriam ocorrer fora dos rituais litúrgicos.

Em um comunicado emitido em Acra, capital do Gana, o Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (Secam) reafirmou a posição da Igreja. “A doutrina da Igreja sobre o casamento cristão e a sexualidade permanece inalterada”, declarou o Simpósio, acrescentando que os bispos africanos consideram “inadequado abençoar uniões homossexuais ou casais do mesmo sexo na África”. Segundo o comunicado, essa prática poderia causar confusão e entrar em contradição direta com o ethos cultural das comunidades africanas.

O Vaticano esclareceu que a medida não implicava qualquer alteração na doutrina e destacou a importância de manter a “prudência” em alguns países, considerando as diversas realidades culturais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay