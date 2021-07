Bitcoin em queda para US$ 34,5 mil, o que vem por aí?

O preço da criptomoeda diminuiu cerca de US$ 2 mil em um dia após o aumento repentino do fim de semana

O bitcoin (BTC) começa uma nova semana em território familiar após um fim de semana de ganhos sólidos terminar em queda para US$ 34,5 mil, segundo o CoinGoLive – o que vem por aí?

As condições do principal criptoativo são complexas – a migração de hashrate ainda contínua e o movimento senoidal está assustando muitos investidores, por isso entendemos que as ferramentas de previsão mais precisas do Bitcoin estão passando por um teste real.

