Bitcoin sobe 10% após comentários de Elon Musk e CEO do Twitter

O Bitcoin (BTC) reagiu positivamente ao encontro de Elon Musk, CEO da Tesla, e Jack Dorsey, CEO do Twitter, para discutir a volatilidade do mercado de criptomoedas, nesta quarta (21), na conferência The B Word. Durante o bate-papo, a valorização da moeda digital chegou a 10%.

Ao lado de Cathie Wood, da Ark Invest, os dois executivos responderam a uma série de perguntas sobre criptomoedas, inclusive pontos polêmicos associados ao Bitcoin, incluindo a sua extrema volatilidade, o uso intenso de energia, como a dependência de combustíveis fósseis e a energia sustentável.

De acordo com organizadores do evento, a conferência B Word foi promovida para “desmistificar”, “desestigmatizar” e “corrigir a narrativa dominante” em torno do Bitcoin e promover sua aceitação e uso institucional.

Recuperação do patamar de US$ 30 mil

Conversa sobre mercado de criptomoedas de executivos da Tesla e Twitter provocaram valorização do Bitcoin. (Fonte: The B Word/Reprodução)Fonte: The B Word/Reprodução

Enquanto Musk, Wood e Dorsey defendiam o mercado de criptomoedas e comentavam sobre seu potencial futuro, o Bitcoin recuperou o nível de suporte chave de US$ 30 mil e chegou a ser negociado a US$ 32.415.

O nível de US$ 30 mil é visto como um indicador de sucesso ou fracasso da moeda digital por muitos analistas técnicos. No entanto, a cotação momentânea abaixo deste nível pode representar um falso colapso, que antecede uma nova valorização do ativo.

A analista da Farilead Strategies, Katie Stockton, avalia que se o BTC pode atingir a resistência perto de sua média móvel de 50 dias em US$ 35 mil, o que provavelmente levará a cotação para US$ 44 mil, a média móvel dos últimos 200 dias.

De qualquer forma, a sustentação do nível de suporte de US$ 30 mil é fundamental para evitar uma “corrida de touros” dos investidores que procuram conter as perdas significativas do Bitcoin, desde que a moeda atingiu o seu pico de US$ 65 mil em abril.

