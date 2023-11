Black Friday: vendas on-line passam de R$ 4,5 bilhões

O faturamento do comércio on-line brasileiro já passa de R$ 4,5 bilhões na Black Friday deste ano, com um ticket médio de R$ 659,12 — 1,3% maior do que no ano passado. Os dados foram contabilizados entre a última quinta-feira (23) e esse sábado (25).

Dois índices, no entanto, registraram queda em relação a 2022: o faturamento, com redução de 14,4%; e o volume de pedidos, que atingiu 6,9 milhões, 15,5% menor que o mesmo período do ano passado.

O levantamento é da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust, empresa de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale, referência em inteligência de dados e soluções para prevenção a riscos.

Em relação às fraudes registradas neste período, foram detectadas 28,5 mil tentativas de ações fraudulentas, o que representa cerca de R$ 41 milhões, aproximadamente 20% a menos em comparação com o ano anterior. O ticket médio das tentativas foi de R$ 1.383,66.

De acordo com os dados, as categorias mais impactadas pelas ações foram:

Bebidas (1,5%);

Joias (1,3%);

Petshop;

Supermercados (1,2%);

Ferramentas (1%).

Segundo o superintendente comercial da ClearSale, Matheus Manssur, embora os percentuais de fraude tenham tido queda, essa redução não representa diminuição nas tentativas, apenas “reforçam um aumento representativo nos pedidos bons”.

“Os números continuam altos, e os fraudadores encontram cada vez mais caminhos para aplicar golpes. A precaução ainda é a chave para um consumo seguro, e isso inclui não negligenciar os cuidados básicos sobretudo neste final de semana de grandes ofertas”, ressaltou.

O levantamento ainda mostra que os três produtos mais vendidos neste período foram:

Eletrodomésticos (20,8%);

Eletrônicos (15,5%);

Telefonia (11,8%).

Já os meios de pagamento mais utilizados para realizar as compras on-line foram, na ordem:

Cartão de crédito (56,5%);

Pagamentos via PIX (30,4%);

Boleto bancário (7,9%) ;

Outros, categorizados por modelos como e-wallet, cashback, débito e vales (5,1%).

No recorte de gênero, as mulheres lideram as compras durante este período, representando 59,2% dos consumidores.

Já em relação à faixa etária, as pessoas com idades entre 36 e 50 anos representam a maior parcela das compras (35,1%). Depois, aparecem os consumidores com idades entre 26 e 35 anos (33,5%). Os com até 25 anos são 16,8% dos que fizeram compras nesta Black Friday.

Fonte: IG/Foto: FreePik