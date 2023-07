Blitz, abuso

Um agente do Detran se precipitou no que viu e acabou cometendo crime de abuso de autoridade e invasão de domicílio no bairro do Souza, em Belém na última terça-feira à tarde. Ocorria uma blitz de fiscalização na Avenida João Paulo II, às proximidades do Batalhão de Polícia Ambiental. O agente estava com sua moto sob uma marquise, antes da barreira, para flagrar possíveis tentativas de fuga. Foi aí que ele se deu mal. Chegou um cidadão com sua família, em seu carro, parou, fez a ré e entrou no jardim de sua casa. O agente pensou que o homem tentava fugir da blitz. Correu, invadiu o jardim da casa e exigiu sem ao menos dizer boa tarde, os documentos do veículo e do motorista, o qual, calmamente, desceu e tirou os documentos, identificando-se como jornalista, que não pode errar. O funcionário público percebeu o erro e nem quis mais ver a habilitação do homem, porém, já havia cometido os crimes, sem contar a falta de educação e boçalidade com que se apresentou.