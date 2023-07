Blitz educativa do Detran orienta veranistas sobre prevenção a acidentes nas estradas

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforça as ações educativas nos principais balneários e praias do Pará. Com ênfase nos fatores de risco, os agentes abordam os condutores para alertar sobre comportamento seguro e prevenção de sinistros de trânsito.

Em Salinópolis, no nordeste paraense, os veranistas que chegaram à cidade na sexta-feira (07) foram recebidos com orientação educativa. Uso do capacete e do cinto de segurança, transporte seguro de crianças e animais, prevenção à alcoolemia e o não uso do celular ao dirigir estão entre os principais alertas dos agentes para quem dirige pela estrada. No caso de Salinópolis, os motoristas também são orientados sobre os horários de maré alta, com o objetivo de evitar que os carros sejam “engolidos” pela água. Durante as abordagens, cada condutor recebe uma sacola do lixocar como forma de incentivar os banhistas a preservar o meio ambiente, evitando jogar lixo em praias e rodovias.

Joyce Rodrigues, gerente Operacional, chegou a Salinas para trabalhar e aproveitar o veraneio com a família. “Acho super importante esse trabalho, para que todo mundo tenha consciência de manter o local limpo. Além disso, ter segurança é o mais importante pra todo mundo ir e voltar em paz”, disse Joyce.

Outro destino bastante procurado em julho, a Ilha de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, também recebe os serviços das equipes de educação de trânsito do Detran. No posto do órgão, na PA-391, município de Santa Bárbara do Pará, o trabalho educativo iniciou na última quinta-feira (06), e já ganhou o reconhecimento de quem passava pelo local. “As ações educativas que o Detran realiza são sempre importantes, pois muitas vezes a gente vem desligado. Eu fico muito grato por receber essa ação, por estar sendo educado a ter atenção, tanto no trânsito quanto na praia”, frisou o funcionário público Flávio Furtado.

Imprudências – Durante as abordagens houve flagrantes de comportamento inadequado de motoristas e passageiros. Lidiane Santa Brígida foi passar o fim de semana em Mosqueiro e não sabia que levar o animal no colo pode causar acidente. “Achei legal e muito necessária para a conscientização sobre o risco de acidentes e imprudências, pois uns têm cuidado e outros, não. Confesso que passei batida nesse cuidado com o transporte do meu cachorrinho, mas o Detran me orientou e agora vou observar isso também”, assegurou Lidiane.

As ações educativas do Detran ocorrem, ainda, em Bragança (Nordeste) e Santarém, Juruti e Oriximiná (Oeste). “Será o mês inteiro de ações educativas, para que as pessoas sejam devidamente esclarecidas e alertadas sobre a importância de adotar medidas de segurança e evitar acidentes. Queremos um verão de paz e preservação da vida nas estradas”, reiterou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Detran