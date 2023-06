Blitz educativa encerra ações da Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), encerrou na noite de quinta-feira, 08, com blitz educativa, a programação voltada à Semana Municipal do Meio Ambiente, alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 05 de junho. Foram quatro dias de palestras, seminários, caminhadas, blitz, workshops e outras ações, em parceria com diversos órgãos.



O tema deste ano foi Soluções para o combate à poluição plástica. De acordo com o titular da Semma, Joao Paiva, a semana teve como proposta a propagação das políticas efetivas e sustentáveis de desenvolvimento ambiental.



“O objetivo da mobilização foi chamar a atenção para os cuidados com a preservação do meio ambiente, despertando a consciência ambiental na comunidade. Isso reflete em uma melhor qualidade de vida, uma cidade viva, sustentável e saudável para a população”, afirma.

A ação de encverramento aconteceu na orla da cidade, próximo à Praça do Pescador e contou com o apoio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CipAmb). Além de orientações, foram distribuídos panfletos educativos, sob a coordenação do setor de Educação Ambiental do Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM).



“A semana foi proveitosa, conseguimos realizar todas as atividades programadas, promovendo a educação ambiental e alertando para a necessidade de preservar o meio ambiente”, destacou Larissa Moura, chefe do setor.



As ações estendem-se durante todo o ano, com ênfase na programação de aniversário de Santarém, nos dias 16 e 23 de junho e 14 de julho.



“As ações acontecem durante o ano inteiro, com ênfase nesse período. Contamos com a participação de toda população e pedimos para que reforcem a atenção e o cuidado com o meio ambiente com ações simples no dia a dia. A destinação correta do lixo, a atenção ao ponto e horário de coleta, o uso de materiais sustentáveis, a educação e propagação das informações as crianças, para que sejam adultos conscientes. São através de cuidados básicos que conseguimos resultados incríveis e podemos pensar no bem-estar do nosso meio ambiente no futuro”, concluiu João Paiva.

Imagem: Agência Santarém