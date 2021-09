Bloco B da Assembleia Paraense está abandonado no centro de Belém

A prefeitura de Belém (PA) foi recomendada pelo Ministério Público Federal (MPF) a adotar medidas efetivas para que os responsáveis pelo edifício conhecido como Bloco B da Assembleia Paraense assegurem a manutenção emergencial do imóvel, localizado no bairro da Campina, centro da cidade.

A recomendação do MPF, expedida na segunda-feira, 20, também alerta para a necessidade de que a prefeitura exija dos proprietários do imóvel a contratação de empresa especializada para determinação do grau de risco de colapso estrutural e proposição de medidas de reforço da estrutura.

Foi recomendado, ainda, que o município tome providências eficazes para garantir a resolução do impasse de abandono do imóvel, como a aplicação de dispositivos legais que preveem a perda da propriedade e a arrecadação do imóvel pelo município, considerando o estado de total abandono do imóvel por seus proprietários.

O edifício está localizado na área de entorno do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que relatou a situação do prédio ao MPF.

RISCO

A recomendação registra que vistorias técnicas realizadas por peritos do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves apontaram a existência de danos e patologias nos sistemas construtivos do imóvel, o que pode comprometer a segurança estrutural e a vida útil da edificação, possibilitando um risco – ainda que não imediato – de desabamento do prédio ou de parte dele.

Apesar de não haver risco de desabamento imediato do Bloco B, são necessárias intervenções de reparo nos elementos construtivos e estruturais danificados, além da adoção de manutenções periódicas das instalações físicas para que o desempenho dos sistemas da edificação e a sua vida útil possam ser adequados às exigências normativas atuais, indica o MPF.

O MPF complementa que imóveis em situação de abandono não cumprem sua função social, e o abandono acarreta problemas estéticos, sanitários, ambientais, e de segurança, demandando a intervenção efetiva do poder público.

AP Prédio abandonado na Campina

Imagem: CNP/Sppea/MPF