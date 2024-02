Bloco da Inclusão levou alegria e diversão às ruas de Ananindeua

Com fantasias, chuva de prata, serpentina e as tradicionais marchinhas de carnaval, chegou o Carna Ananindeua 2024! Nesse clima carnavalesco, uma alegria contagiante tomou conta das ruas da cidade na sexta-feira, 09, com o Bloco da Inclusão, onde crianças e adolescentes com deficiência física, mental, intelectual e sensorial brincaram e se divertiram juntamente com suas famílias.

O desfile foi realizado pela Prefeitura de Ananindeua, por meio das secretarias de Cultura (SECULT) e Cidadania, Assistência Social e Trabalho (SEMCAT), em parceria com a Associação Folclórica e Cultural “Tranquedo Neves” (AFOCTAN), e teve como objetivo promover a integração e fortalecer a autoestima do público-alvo. “Procuramos levantar a bandeira da inclusão social, esse bloco foi organizado com muito carinho para proporcionar um momento de interação e apropriação da cultura popular. Além disso, buscamos promover um espaço de diversão, socialização e contato comunitário”, destacou a titular da SECULT, Ediene Santos.

Durante todo o percurso, que iniciou na avenida Dom Vicente Zico (Arterial 18) e finalizou no Complexo Esportivo da Cidade Nova 8, o pequeno Samuel de Jesus, que tem TDAH, foi animando o bloco. “Foi incrível. Estou muito feliz. Estava ansioso para participar”.

Com sua fantasia de Mario Bros, Eduardo Filipe, de 5 anos, que é autista, caprichou no visual. “Todo ano o Eduardo vem fantasiado de algo, nesse ano ele escolheu o Mario, fez questão de escolher até o sapato. Foi muito bom ver ele se divertindo, feliz e alegre”, comentou Isaque Luiz, tio da criança.

Daniele Ferreira foi acompanhada pela filha Daniela Silva, de 11 anos, que é autista. Para ela, um evento que vai se tornar inesquecível para ambos. “Estou sem palavras para falar sobre esse trabalho belíssimo, fazendo nossos filhos se sentirem incluídos”, disse.

O Bloco da Inclusão também contou com a participação dos assistidos pelo CAPSI e os alunos das escolas do município, além do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e entidades inclusivas parceiras.

Imagens: Ascom/PMA