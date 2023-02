Bloco e escolas de samba em Outeiro encerram com chave de ouro o carnaval 2023

Nem a chuva tirou o brilho de blocos e escolas de samba que levaram colorido e alegria para a passarela do samba montada na area do Pistão no bairro da Água Boa no distrito de Outeiro. O desfile começou às 20h e agremiações e bloco tiveram cada um 60 minutos para se apresentar.

O desfile oficial de Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba foi promovido pela Prefeitura de Belém, e organizado pela Administração Regional do Outeiro (Arout) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Bloco

O Bloco Carnavalesco Grêmio Recreativo e Cultural Arco íris, que abriu o carnaval 2023, trouxe uma homenagem à Ilha de Caratateua, conhecida como Distrito de Outeiro: “Foram anos de tristeza por conta da pandemia, e logo que assumi o bloco, em 2019, veio essa doença terrível que nos trouxe tanta tristeza. E depois de tudo isso nada melhor que voltar homenageando a nossa ilha que é tão linda e tem um povo alegre”, disse a presidente do bloco, Jaqueline Andrade.

Escolas de samba

A Associação Recreativa Carnavalesca Encanto da Ilha foi a primeira escola a desfilar e trouxe o enredo “Gonzaga de Pai para Filho”. A escola prestou homenagem ao saudoso músico Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

O Grêmio Recreativo Coringa do Samba veio para avenida com o enredo “Vitória Régia, sua história”, contanto mais sobre a famosa planta amazônica.

E entre um intervalo e outro do desfile, dona Morena Modesto, de 84 anos, não perdia o ritmo: “Eu amo carnaval, desde pequena eu sempre pulo carnaval. E hoje não poderia ser diferente, prestigiar essa festa que tá tão linda é um presente para todos nós. Eu agradeço à Prefeitura por proporcionar essa alegria”, contou a idosa.

A terceira escola a desfilar foi a Associação Carnavalesca Raio X. “Sol, um astro feito de luz que torna nossas vidas melhores”: a frase faz parte da sinopse do enredo Sol e Chuva Elementos da Vida.

E por falar em chuva, ela veio com toda a força, mas não tirou o ânimo e nem a alegria dos brincantes do Grêmio Recreativo Cultural Gaviões do Samba: a Gaviões veio com toda força para a avenida com o enredo “Herança Negra” e contou com 400 brincantes, divididos em cinco alas e duas alegorias.

Oportunidade

E teve brincante que aproveitou e fez do término do desfile de sua escola uma oportunidade para ganhar uma renda extra: “Eu vi uma oportunidade para eu ganhar uma renda extra hoje, trouxe minha famosa batida de morango com cachaça, a Xoxota, e já vendi bastante”, disse o vendedor Reginaldo Coelho dos Reis.

“Bumba meu boi, ou Boi Bumbá Avenida seu drama vou contar”, foi o enredo da Associação Carnavalesca O Sindicato. A escola foi a última a desfilar na avenida e nem a forte chuva que caiu desanimou o brincante e o público presente.

Outeiro encerrou o carnaval oficial 2023 promovido pela Prefeitura em Belém, que patrocinou blocos e escolas por toda a cidade, com colorido e animação também nas ilhas (como Cotijuba) e todos os distritos (Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro).

Após dois anos interrompido pela covid-19, o carnaval foi um sucesso, levando milhares de pessoas a todos os lugares, principalmente à Aldeia Cabana David Miguel.

Outeiro encerrou com chave de ouro os desfiles.

Texto: Grasiela Costa

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação