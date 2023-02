Bloco ecológico Filhos do Mangue está de volta ao carnaval de Algodoal

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, ocorre o tradicional bloco carnavalesco Filhos do Mangue que retorna ao carnaval da Ilha de Algodoal, em Maracanã. O bloco promete esquentar a ilha com muito carnaval e diversas atrações. O bloco tem como símbolo o caranguejo, que vai estar presente em forma de alegoria. O som será comandado pelo carnavalesco Handerson Ramos, junto com a bandinha Apimentada, e o tradicional jegue elétrico, e ainda terá homenagens póstumas para os mestres Chico Braga, Montana e Godengo, e para a tia Eladia, que foi porta-estandarte do bloco durante muitos anos e única parteira da vila, falecida em 2019.

O bloco surgiu em 2004, no bar A Princesinha, na praia do Farol, em Algodoal, com o objetivo de estimular a manifestação cultural carnavalesca na Ilha como instrumento de educação ambiental, exaltando a exuberância da fauna e flora locais, como o mangue. “Desde o início o bloco veio com uma proposta de relembrar os antigos carnavais, adotando uma bandinha carnavalesca e levando para as ruas uma alegoria em forma de caranguejo, que se tornou um sucesso desde o início”, conta Márcia Nunes, coordenadora do bloco.

Todos os anos é escolhido um tema, e a partir daí é criado um enredo, ilustrado pelas alegorias e adereços, tendo como alegoria principal e símbolo do bloco, um caranguejo. “Tudo é confeccionado por meio de oficinas de arte que realizamos durante o ano na comunidade local, principalmente com a participação de idosos e crianças”, destaca Márcia.

Serviço:

Bloco carnavalesco Filhos do Mangue e Jegue Elétrico

Local: concentração na Pousada Mitologia, na ilha de Algodoal, em horário a ser divulgado, pois depende dos horários da maré.

Data: 20 e 21 de fevereiro de 2023

Venda de abadás na Pousada Mitologia

Mais informações: (91) 98131-5276

Foto: Divulgação