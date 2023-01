Bloco Rabo de Peru completa 28 anos de atividades no fim do carnaval de Icoaraci

Após dois anos sem desfilar, o tradicional bloco carnavalesco Rabo do Peru voltará às ruas do distrito de Icoaraci este ano. Na mais recente apresentação, em 2020, ano em que começou a pandemia, o bloco reuniu 200 mil foliões.



O “Rabo do Peru” sempre desfila na Quarta-Feira de Cinzas, dia em que foi criado e que, neste ano, ocorre a 22 de fevereiro. E o lançamento oficial da edição 2023 do bloco carnavalesco ocorreu domingo passado, dia 22, já em clima de carnaval e de aniversário, na sede da Asalp – Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará, no bairro Coqueiro, em Ananindeua, zona metropolitana de Belém.

A programação também marcou o aniversário de 69 anos de idade do fundador do bloco Rabo de Peru, Marcos Moraes. Este ano, o bloco desfilará como parte da programação de carnaval da prefeitura de Belém e, por isso, mudou o trajeto.



No dia do desfile, a programação do bloco começa às 12 horas, com a também tradicional distribuição de um sopão de mocotó. É o “Sopão do Peru”. “Levanta todo mundo. Tem que tomar sentado que é para não cair”, brincou Marcos Moraes.



O tema do desfile deste ano é “Creio que dias melhores virão”. “Vamos mudar o trajeto por solicitação da Prefeitura Municipal de Belém e dos órgãos de segurança. O ‘Rabo do Peru’ vai sair da Soledade, vai subir a Quarta Rua, que é a 15 de Agosto, e vai direto. Começa o desfile oficial no canto da Berredos com a 15 de Agosto e segue até a Pimenta Bueno”, disse Marcos Moraes.



Pela regra tradicional, depois da dispersão, bloco não participa de nenhum outro evento.

“O Rabo do Peru encerra seu desfile precisamente às 18h30. Não excedemos esse horário. E, depois da dispersão, o bloco não faz e nem participa de nenhum outro evento em Icoaraci e nem em outro local”, afirmou Marcos Moraes.



O Rabo de Peru já fez sua história no carnaval de Icoaraci, já deixou muita saudade e há milhares de pessoas que fizeram a sua história, de alguma forma, tendo o bloco em suas vidas.



