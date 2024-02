Bloco Rabo do Peru arrasta multidão de foliões no encerramento do Circuito Icoaraci Folia

Os cinco dias de festejos carnavalescos do Circuito Icoaraci Folia, realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, foram encerrados nesta quarta-feira, 14, com a animação do tradicional bloco carnavalesco Rabo do Peru, além de trio elétrico e bloquinhos de rua que arrastaram uma multidão de foliões pelas ruas do distrito.

O “Rabo do Peru” existe há 29 anos e é tradição no carnaval de Icoaraci. O bloco sai pelas ruas do distrito na quarta-feira de cinzas para a alegria de milhares de brincantes que vêm de vários pontos da Região Metropolitana de Belém. Segundo a organização,cerca de 300 mil pessoas participaram do arrastão do bloco este ano.

Para os 30 anos do Rabo do Peru, no ano que vem, o presidente do bloco, Marco Moraes, explica que a organização já está trabalhando uma temática que faça conexão com a Conferência das das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em Belém, em 2025. “Nós já estamos visando a COP-30 e já que ano que vem vamos fazer 30 anos de bloco, vamos nos adaptando ao tema e a Prefeitura de Belém, através da Agência Distrital não mediu esforços para nos apoiar e estar disponível no que fosse necessário e por isso festejamos mais um ano de Rabo do Peru e está tudo muito lindo”, comentou Moraes.

Moradora do bairro do Marco, em Belém, Cristiana Araújo chegou na avenida da folia com muito brilho e se divertiu muito. “É a segunda vez que eu venho, ano passado eu estive aqui e esse ano eu precisei voltar. É muito divertido, é muito contagiante. Está tudo muito lindo. Está maravilhoso”, disse.

Para o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, todos os dias de Circuito Icoaraci Folia superaram as expectativas. “Hoje encerramos o Circuito Icoaraci Folia com chave de ouro. Tivemos diversas atrações locais e nacional também que abrilhantaram ainda mais a programação. Os blocos de rua organizados pela população também deram show de criatividade no nosso corredor. Além de tudo isso, era visível muitas vendas, e comércio trabalhando no carnaval, isso fomenta o circuito e é uma grande ajuda na renda da população de Icoaraci”, conclui o agente.



Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom ADIC