Blocos carnavalescos abrem a programação do Circuito Icoaraci Folia nesta sexta-feira,17

Após dois anos sem carnaval por causa da pandemia, os moradores do distrito de Icoaraci vivem a expectativa do Circuito Icoaraci Folia que começa nesta sexta-feira,17. Realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, o Circuito é uma programação inédita na Vila Sorriso, que terá seis dias de carnaval de rua para a população.

O corredor da folia, por onde passarão mais de 30 blocos, será montado na Rua 15 de Agosto, abrangendo os bairros da Ponta Grossa e do Cruzeiro, entre a Travessa Berredos e Avenida Dr. Lopo de Castro.

“Estou com uma expectativa muito boa para o evento pois é a retomada após a pandemia.Passamos dois anos sem festas, sem blocos. Por isso ficamos felizes por ter essa comemoração no nosso distrito, que é um local muito bonito de se festejar e viver” diz a moradora Alessandra Souza.

A programação do Circuito Icoaraci Folia será realizada entre os dias 17 e 22 de fevereiro e é gratuita. A iniciativa pretende fomentar o turismo e o comércio no distrito, tornando-o uma rota alternativa para os foliões da Região Metropolitana de Belém.

A empresária local, Jordana Oliveira, está se preparando para atender o máximo de cliente e diz estar ansiosa pelo fluxo. “A gente espera um movimento bom, até porque estamos passando por um momento turbulento que é o tempo das chuvas, mas com esse evento com certeza a expectativa de consumidores é ótima. Estamos nos preparando para atender o máximo de pessoas que podemos pois o fluxo será intenso, já que o evento é uma novidade para o distrito”, avalia.

O agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, convida a população a prestigiar a programação “Estamos nos últimos retoques de um grande evento que será promovido pela Prefeitura de Belém, de valorização da cultura popular. Uma programação para todos e todas, com muita segurança e alegria. Traga sua família e venha celebrar”.

Circuito de Carnaval Icoaraci Folia- Programação

Sexta-feira, 17/02

18h – Bloco Adic com o Show dos Gordinhos

19h30- Égua Du Bloco

19h45h- Bloco do Cotonete

20h – Bloco Adic com Banda Fruto Sensual

22h – Bloco Adic com Swing do Panda

Sábado,18/02

15h – Bloco da TJ

16h – Bloco Barões da Santa

17h – Os Mascarados de Icoaraci

17h30 – Pé de Cana

18h – Largados na Folia

8h15- Bloco Barca Boa

18h30 – Fanfarra do Bitoka

19h – Ensaio Técnico Canal 19

20h – Bloco Adic com DJ Betinho e Jean Apollo

22h – Bloco Adic com Bandoleiros

23h – Bloco Adic com Vem Pro Rolê

Domingo, 19/02

15h – Bloco Não Vá Beber O Juízo

15:15 – Bloco Ninho Do Urubu

15h30- Iron Caba Banda Bloco

15h45 – Bloco das Santinhas

16h – Cordão do Bicho Bacú

16h15 – Carimbó Avoado

16h30 – Bloco Ritmos Dance Folia

16h45 – Os Falsos do Carimbó

17h – Bloco do Raxou

17h15- Carimbloco Chegança Cabocla

17h30 – Égua Du Bloco

17h45- Bloco do Cotonete

18h – Bloco Adic com Nosso Tom

19h30 – Galera do Pezão

20h – Bloco Tucupi

22h – Bloco Adic com MC Dourado

Segunda-feira, 20/02

Desfile Oficial de Carnaval de Icoaraci

20h – Associação Carnavalesca Unidos da Vila Izabel

20h50 – Associação Cultural Unidos do Paracuri

21h40 – Associação Recreativa Beneficente e Cultural Gaviões da Vila

23h – Associação Carnavalesca Unidos da Mangueira

00h50 – Associação Carnavalesca Unidos da Baixada

01h – Associação Carnavalesca Canal 19

02h – Associação Carnavalesca Unidos da São Roque

Terça-feira,21/02

15h – Esquadrão Folia

15h30 – Ita Folia

15h45 – Cachaça com Açai

15h50 – Bloco Chupa Que é de Uva

16h – Bloco Adic com New Wave

17h – Bloco do Fusão

17h45 – Bloco dos Leal

18h – Bloco Adic com Nandinho Pressão

19h – Bloco Carimbó Avoado

17h45 – Bloco Os Caveiras

20h- Bloco Adic com Gemily

22h- Bloco Adic com Victória Pinheiro – Especial Marília Mendonça

Quarta-feira, 22/02

14h- Bloco Rabo do Peru

18h30 Encerramento

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Felipe Neves/Ascom