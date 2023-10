Blogueira é perseguida e morta a tiros ao sair de clube no Piauí

Samya Silva, uma influencer de 21 anos, foi morta a tiros após ser perseguida ao sair de um clube em Teresina, no Piauí, neste domingo (1º). Ela estava conduzindo uma motocicleta acompanhada por duas amigas, quando foi abordada por dois homens em uma moto.

O crime ocorreu na Avenida João XXIII, bairro São Cristóvão. Os dois homens pediram que a jovem parasse a moto. Ela jogou o veículo no chão e chegou a correr, juntamente com as amigas. Os criminosos então efetuaram disparos, atingindo Samya, que morreu na hora.

As amigas da blogueira não foram atingidas. De acordo com a Guarda Municipal, foram efetuados pelo menos seis disparos de arma de fogo contra Samya.

Os autores do crime fugiram e ainda não foram identificados. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Yrla Lima, uma das amigas que estavam com a blogueira, compartilhou por meio de story no Instagram que teve seu celular atingido por um tiro.

– F*** não poder fazer nada, só tentar se salvar – escreveu na legenda.

Na sequência, Yrla publicou uma sequência de emojis de choro e uma foto das duas com a legenda: “A gente brincou tanto hoje”.

O telefone de Samya foi apreendido. De acordo com coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Francisco Costa, todo o trajeto feito pela influencer no dia do crime foi registrado.

O caso também será investigado pela Delegacia de Feminicídio, comandada pela delegada Nathália Figueiredo.

Samya Silva tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram, onde ela se autointitulava como “novinha mercenária”. No mês passado, ela protagonizou um vídeo que viralizou nas redes sociais, no qual comemorava os primeiros votos do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram samynha_sillva